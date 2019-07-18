Polislerden kanser hastası polis eşine doğum günü sürprizi Haberi

-Şaşkınlık hareketleri

-Masadan ve Olgar ailesinden görüntü

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( ADIYAMAN -ÖZEL) ADIYAMAN



- Adıyaman’da görev yapan polis memurları, kanser hastası olan polis eşine doğum günü sürprizi hazırladı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, meslektaşları Uğur Olgar’ın 4. evre akciğer kanser hastası olan eşi Ceyda Olgar’a moral ve motive olması amacıyla doğum günü etkinliği düzenledi.

Adıyaman Kalesi'nde gerçekleştirilen doğum günü sürprizi için canlı müzik ve oldukça güzel bir masa ayarlandı. Her şeyin tamamlanması ile birlikte Adıyaman Kalesi'ne çağrılan polis memuru Uğur Olgar, eşi Ceyda Olgar ve kızı Özlem Olgar, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Şaşkınlığını ve mutluluğunuzu gizleyemeyen Ceyda Olgar, böyle bir etkinliğin kendisini oldukça mutlu ettiğini belirterek, herkese teşekkür etti. Polis memuru Ayhan Gökten ile eşi Gamze Gökten tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Olgar ailesi büyük bir sevinç yaşadı. 4. evre akciğer kanseriyle savaşan Ceyda Olgar’a böyle bir sürpriz hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ayhan Gökten ile eşi Gamze Gökten, hastalıkla mücadele konusunda moral ve motivasyonun yüksek olması gerektiğini belirttiler. Büyük bir sevinç yaşadığını belirten Ceyda Olgar ise, “Duygularım anlatılmaz yaşanılır mı derler yani kelimelere sığdıramıyorum. Aynen çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim kendisine. Çok iyi oldu. Aynen benim için çok iyi oldu” dedi.

Ceyda Olgar’ın eşi Uğur Olgar ise, “Şimdi bu rahatsızlığından dolayı baya üzülüyordu, dolayısıyla bir değişiklik olsun dedik. Son zamanlardaki bu sıkıntıları atlatması ve bir nebze unutur diye böyle bir değişiklik olsun istedik ailece, kendi sevdiğimiz insanlar olsun yanımızda. İnşallah sağlığını da düzeltir, mutlu günler çok çok yaşarız inşallah, uzun yıllar yaşarız” diye konuştu.



