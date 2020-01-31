Polislerden kaçmak için binadan binaya atlayan 'Uçan torbacı' ayağını kırdı

-Şahsın damdan dama atlaması

-Bölgeden görüntü

-Şahsın atladığı binadan görüntüler



( MERSİN -AKTÜEL GÖRÜNTÜ)- Mersin'de uyuşturucu madde ticaretinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'torbacı' tabir edilen sokak satıcısı, polislerden kaçmak isterken 5 katlı bir binanın damından, karşıdaki 4 katlı bir binanın damına atlayınca ayağı kırık vaziyette yakalandı MERSİN



- Mersin'de uyuşturucu madde ticaretinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'torbacı' tabir edilen sokak satıcısı, polislerden kaçmak isterken 5 katlı bir binanın damından, karşıdaki 4 katlı bir binanın damına atlayınca ayağı kırık vaziyette yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha öncede uyuşturucu madde ticaretinden dosyası bulunan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'yı takibe aldı. Merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde polisleri fark eden şüpheli, kaçmaya başladı.

Polislerden kaçarken 5 katlı bir binanın damına çıkan şüpheli, yakalanacağını anlayınca karşı tarafta bulunan 4 katlı bir binanın damına atladı. Atlamanın etkisiyle ayağını kıran şüpheli, polislerce kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, paketler halinde satışa hazır 3 parça eroin ele geçirildi.Ambulansla hastaneye götürülen şüpheli, tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.



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