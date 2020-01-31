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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Polislerden kaçmak için binadan binaya atlayan 'Uçan torbacı' ayağını kırdı

Polislerden kaçmak için binadan binaya atlayan 'Uçan torbacı' ayağını kırdı

Şahsın damdan görüntü

Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Hapis Cezası 

-Şahsın damdan dama atlaması
-Bölgeden görüntü
-Şahsın atladığı binadan görüntüler

( MERSİN -AKTÜEL GÖRÜNTÜ)- Mersin'de uyuşturucu madde ticaretinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'torbacı' tabir edilen sokak satıcısı, polislerden kaçmak isterken 5 katlı bir binanın damından, karşıdaki 4 katlı bir binanın damına atlayınca ayağı kırık vaziyette yakalandı MERSİN

- Mersin'de uyuşturucu madde ticaretinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'torbacı' tabir edilen sokak satıcısı, polislerden kaçmak isterken 5 katlı bir binanın damından, karşıdaki 4 katlı bir binanın damına atlayınca ayağı kırık vaziyette yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha öncede uyuşturucu madde ticaretinden dosyası bulunan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'yı takibe aldı. Merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde polisleri fark eden şüpheli, kaçmaya başladı.
Polislerden kaçarken 5 katlı bir binanın damına çıkan şüpheli, yakalanacağını anlayınca karşı tarafta bulunan 4 katlı bir binanın damına atladı. Atlamanın etkisiyle ayağını kıran şüpheli, polislerce kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, paketler halinde satışa hazır 3 parça eroin ele geçirildi.Ambulansla hastaneye götürülen şüpheli, tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.
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