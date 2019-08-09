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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Polislerden hayvan pazarlarında ‘Sahte para’ mesaisi İzle

Polislerden hayvan pazarlarında ‘Sahte para’ mesaisi İzle

Ekiplerin kurban pazarını gezmesi

Kurban Pazarı Polis Memuru Memur Polis Ekipleri Hayvan 

-Ekiplerin besicilere uyarılarda bulunması
-Ekiplerin uygulamalı olarak sahte para konusunda bilgiler vermesi
-Polis memuru Murat Kalpakçı ile röportaj
-detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL)- Ekipler besicileri ziyaret edip, sahte para konusunda bilinçlendirdi KAYSERİ

- Kayseri’de polis ekipleri kurban pazarlarındaki mesailerini artırarak, besicilerin mağdur olmamaları için sahte para konusunda uyarılarda bulunuyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kurulan hayvan pazarlarını sık sık ziyaret ederek, sahte para konusunda dikkat edilmesi gereken konuların yer aldığı broşürleri besicilere dağıtıyor. Kurban çadırlarını tek tek gezen ekipler, uygulamalı olarak da besicilere dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler veriyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Kalpakçı, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak kurban pazarındaki esnafların mağduriyet yaşamaması adına bir çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında sahte para konusunda uyarıların yer aldığı broşürlerimiz var. Gerek bu broşürleri vatandaşlarımıza dağıtarak, gerekse onlarla birebir görüşerek dikkat etmeleri gereken hususları anlattık. Bu çalışma ile hem vatandaşlarımızın hem de Pazar esnafının mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
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