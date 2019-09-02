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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polislerden hayat kurtaran müdahale...Yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu polisler kapıyı kırarak kurtardı

Polislerden hayat kurtaran müdahale...Yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu polisler kapıyı kırarak kurtardı

- Olay yerinden görüntüler

Mahsur Kaldı Hastane Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Polisin mahsur kalan çocukları evden çıkarması
-- Çocukların sağlık ekiplerine teslim edilmesi
-- Detaylar

( KAYSERİ )-Ailesinin yalnız bıraktığı 3 çocuk yangında mahsur kaldı KAYSERİ

- Kayseri'de bir ikamette çıkan yangında 3 çocuk evde mahsur kaldı. Yapılan ihbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, 4. kattaki dairenin kapısını kırarak 3 çocuğu alevlerden kurtardı. Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak mahallesi Önder sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir ikametin son katında yaşayan yabancı uyruklu bir ailenin evinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ailesinin yalnız bıraktığı 3 çocuk mahsur kaldı İtfaiye ekibi yangını söndürmek için çaba sarf ederken, polis ekipleri de ikamette mahsur kalan çocukları kurtarmak kapıyı kırarak içeri girdi. Can güvenliklerini tehlikeye atan polis, mahsur kalan 3 çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Çocukların ailesinin dışarıda olduğu, bacada tutuşan bez parçasının yere düşerek yangın çıktığı iddia edildi. Kurtarılan çocuklar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangını büyümeden söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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