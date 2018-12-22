Polisler silah arkadaşlarını selamlayarak sonsuzluğa uğurlandı Haberi

-Protokolden görüntü

-Vefat eden polis memurunun eşi ve kızlarından görüntü

-Törene katılan polis memurlarının dua etmesinden görüntü

-Mevlüt Demir konuşma

-Vefat eden polis memurunun fotoğrafından görüntü

-Tabutun geçişi sırasında polislerin merhum silah arkadaşlarını selamlaması

-polisin fotoğrafı



( DENİZLİ ) - Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için resmi tören düzenlendi - Evinde kalp krizi geçiren trafik polisi resmi törenle ebediyete uğurlandı DENİZLİ



- Denizli’de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden trafik polisi Erkan Altıntaş için İl Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.

Silah arkadaşları merhum meslektaşlarını selamlayarak sonsuzluğa yolcu etti. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 44 yaşındaki Altıntaş, dün gece nöbetinden çıktıktan sonra Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre sonra yakınları Altıntaş’tan haber alamayınca durumdan şüphelenerek eve gitti. Altıntaş evde baygın bulununca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan Altıntaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altıntaş’ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği belirlendi. Altıntaş için bugün görev yaptığı Denizli İl Emniyet Müdürlüğünde resmi cenaze töreni düzenlendi.

Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale İlçe Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Merkezefendi İlçe Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda polis memuru katıldı.

Ailesi güçlükle ayakta durabildi Cenaze töreninde Altıntaş’ın eşi Özlem ve kızları Sinem (14) ile Ceren (10) Altıntaş güçlükle ayakta dururken, aile üyelerini babanın silah arkadaşları ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Altıntaş için ‘yiğit bir arkadaşımızı ebediyete yolcu ediyoruz’ derken hayli üzgün olduğu gözlendi. İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Palabıyık’ın, Altıntaş için dua ettirmesinin ardından tören mangası, genç yaşta hayatını kaybeden silah arkadaşlarının Türk bayrağına sarılı tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Protokol üyeleri ve Altıntaş’ın ailesi de bir süre tören mangasının ardından yürüdü. Silah arkadaşları da tabutun geçişi sırasında merhum polis memurunu selamladı. Altıntaş’ın memleketi olan Aydın’ın Nazilli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

