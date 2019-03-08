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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Polisler kan bağışı kampanyasına katıldı - TEKİRDAĞ

Polisler kan bağışı kampanyasına katıldı - TEKİRDAĞ

- Kan bağışı yapan polislerden genel detay görüntü - Emniyet Müdürü Mustafa Aydın kan verirken detay Tekirdağ 'da polisler kan bağışı kampanyasına katıldıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde, kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın ve personel katıldı.
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'na destek olmak için kan bağışında bulunduklarını ifade etti.
Aydın, Türk Polis Teşkilatı'nın, Türk milletinin yanında sadece canıyla değil, kanıyla da olduğunu belirtti.
Bu arada Vali Yardımcısı Şaşmaz, Emniyet Müdürü Aydın ve Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın program öncesi emniyette görev yapan kadın personele karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Polis Kan Bağışı 

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