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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Polisler görev başında yeni yıla girdi - TOKAT Video

Polisler görev başında yeni yıla girdi - TOKAT Video



: - Uygulamadan görüntüler - Trafik polisinin ceza kesmesi Tokat 'ta polisler görev başında yeni yıla girdiTOKAT (AA) - Tokat 'ta polis ekipleri, yeni yıla uygulama yaparak girdi.Kentte polis ekipleri Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere 6 noktada yeni yılın ilk dakikalarında uygulama yaptı.Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine alkol kontrolü yaptı, araçlarda detaylı şekilde arama yaptı.Polis ekipleri bir sürücüye aracının muayene tarihinin geçmesi üzerine yeni yılın ilk cezasını yazdı.Bu arada Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıla girilirken havai fişek atıldı.

Polis Havai Fişek Polis Ekipleri Yeni Yıl Trol 

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