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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Polisler gittiği için üzülen köpek, yeni karakola ekip otosuyla götürüldü Haberi

Polisler gittiği için üzülen köpek, yeni karakola ekip otosuyla götürüldü Haberi

Edirne

( EDİRNE )- Böyle şefkat ve sadakat görülmedi! EDİRNE

Sokak Köpeği Hafta Sonu Köpek Polis Ekipleri Hayvan 


- Edirne'de, polislerin karakol önünde beslediği sokak köpeği, karakolun yeni yerine taşınmasıyla üzülmeye başladı.
Polis ekipleri karakolun maskotu haline gelen köpeği ekip otosuyla yeni karakola götürdü. Edirne'de polislerin beslediği sokak köpeği, karakolun taşınmasıyla üzülmeye başlayınca, polisler tarafından ekip aracıyla yeni karakola götürüldü. Edirne’nin Dilaverbey Mahallesi'ndeki Selimiye Polis Merkezi, geçtiğimiz hafta sonu Umurbey Mahallesi'ndeki yeni yerine taşındı. Taşınma işlemi sırasında eski karakol binasından malzeme almaya gelen polis ekipleri, aylardır karakol önünde besledikleri ve sevdikleri sokak köpeğini, karakol önünde üzgün bir şekilde yatarken gördü. Polis ekipleri, karakollarının maskotu haline gelen sokak köpeğinin üzgün ve ürkek hallerini görünce, dayanamayıp ekip otosuna bindirerek, yeni karakol binası bahçesine götürdü. Sevimli hayvanın, gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığını ve bundan sonra ki süreçte kendisi istediği sürece karakol bahçesinde polis ekipleri ile birlikte kalabileceği belirtildi.
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