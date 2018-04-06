Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Polisler drift yapan sürücüyü yakalamak için kovaladı, önünü kesti... O anlar kamerada

Polisler drift yapan sürücüyü yakalamak için kovaladı, önünü kesti... O anlar kamerada

Polis ekipleri ile şahıslar kovalamaca detay

Güvenlik Kamerası Emniyet Müdürlüğü Roman Vatandaşlar Polis Ekipleri Roman Vatandaş 

-emniyet müdürlüğü detay

( SAKARYA )- Yapılan operasyonla 20 şüpheli gözaltına alındı SAKARYA

- Sakarya’da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren bir şahsı yakalamak için yaşanan kovalama sonucunda polis ekiplerine mahalleli taşlarla saldırdı. Yaşanan saldırıda 1 Komiser Yardımcısı yaralanırken, 20 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’da devriye görevi atan polis ekipleri, yolda otomobille drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 3 şahsa dur ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen 3 şahıs kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamaca sonucunda şahıslar roman vatandaşlarının yoğun olarak yaşadıkları Erenler ilçesindeki Yenimahalle'ye kaçtı. Aracı takip eden polis ekipleri şahısları sıkıştırdığı sırada 25-30 kişilik grup tarafından taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Gerçekleşen saldırı sonrasında şahıslar kaçarken, polis aracında maddi hasar meydana geldi. Daha sonra polis ekipleri şahısların yakalanması için 2 gün sonra mahalle çok sayıda polis ile operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında mahalleli yine polis ekiplerine taşlı ve sopalı saldırıda bulundu. Mahallenin saldırı sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 1 Komiser Yardımcısı kafasına kalasla vurulması sonucu yaralanırken, başka bir ekip otosunun camları taşlarla ve sopalarla zarar verilerek maddi hasar oluştu. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1’i kadın 19 erkek toplam 20 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polis ekipleri ile şüphelilerin kovalamacısı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı