Polisler can kurtarmak için kan verdi

( ADANA -HD)- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve polisler "Kan ver 3 can kurtar" sloganıyla kan verdi ADANA



- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve polisler "Kan ver 3 can kurtar" sloganıyla kan verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine başladı.

Bu kapsamda Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kan bağışı kampanyası başlattı. Kendisi de kan veren Yıldız, bir iyilik hareketi olan Kızılay'a kan vererek Polis Paftası etkinliklerine başladıklarını söyledi.



"Kan ver 3 can kurtar" sloganıyla kan verdiklerini belirten Yıldız, "Sahada canıyla kanıyla vatandaşlar için mücadele eden polisin iyilik hareketine kan vererek yine vatandaşların yanındadır" dedi.

Kampanya kapsamında emniyet müdürlüğü binasına gelen yüzlerce polis kan verdi. Kan vermek isteyen polisler uzun kuyruklar oluşturdu. Her fırsatta vatanı için gözünü kırpmadan mücadele eden özel hareket polislerinin de kan vermesi dikkat çekti.