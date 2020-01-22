Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Polisle zanlılar arasında yaşanan kovalamaca kamerada Haberi

Polisle zanlılar arasında yaşanan kovalamaca kamerada Haberi

Otomobille kaçmaya çalışan zanlıların kaza yapma anları

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Takibi 

-Kaza yapan otomobilden inip kaçmaya çalışan şüphelinin yakalanması
-Zanlıların emniyete getirişi
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis takibinden kurtulmak isteyene 2 zanlı kaza yaptı. Zanlılar polisin tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. O anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak’ta Küçükçekmece ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi, Kahramanlar Caddesinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Takibe alınan şüphelinin, yanına yaklaşan bir araca binmesi üzerine aracı da takibe alan emniyet ekipleri, kavşakta aracı durdurmak istedi. Polis takibine takıldıklarını fark eden 2 şüpheli kaçmaya başladı.
İçinde 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çarparak kaza yapınca araçtan kaçmaya başlayan şüpheliler, peşlerindeki polislerce yakalandı. Yakalanan Uğur K. (31) ve İsmail K. (24) adlı iki şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin yapılan üst aramasında; 8,50 gram taş kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 690 TL para ele geçirildi. Sorgulanmak üzere karakola götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan İsmail K., “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan işlem yapılarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uğur K. adlı şüpheli ise “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan içinde 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çarparak kaza yapınca araçtan kaçmaya başlayan şüphelilerin, peşlerindeki polislerce yakalanmaları güvenlik kameralarına da yansıdı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, içinde şüphelilerin bulunduğu beyaz renkli bir otomobil, hızla kaldırıma çarpıyor. Şüpheli kaza yapan araçtan inerek kaçmaya çalışırken peşlerindeki polislerce yakalandığı anlar yer alıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı