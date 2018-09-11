Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Polisle şüpheli yakınları arasındaki arbede - BOLU

Polisle şüpheli yakınları arasındaki arbede - BOLU

- Adliye önündeki güvenlik önlemleri - Şüphelilerin yakınları - Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Bolu 'da polisle şüpheli yakınları arasındaki arbedeBOLU (AA) - Bolu 'da hastanede tedavi gören bir şüphelinin yakınlarıyla polis arasında çıkan arbedede gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi gören hırsızlık şüphelisi M.K'yi yakınlarının ziyaret etmek istemesi üzerine polisle çıkan arbedede gözaltına alınan M.Y, T.Ö, B.Y, S.Ö. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor. - Olay Bolu 'da 4 gün önce yaşanan hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan M.K, ekiplerin "dur" ihtarına uymadığı için yaşanan kovalamacada açılan ateşte yaralanmıştı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve annesiyle babasının ziyaretine izin verilen M.K'yi görmek isteyen bazı yakınlarıyla polisler arasında çıkan arbedede, 3 polis memuru ile 3 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Hastane Polis Memuru Hırsız Avcılık Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı