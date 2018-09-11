Polisle şüpheli yakınları arasındaki arbede - BOLU
- Adliye önündeki güvenlik önlemleri - Şüphelilerin yakınları - Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Bolu 'da polisle şüpheli yakınları arasındaki arbedeBOLU (AA) - Bolu 'da hastanede tedavi gören bir şüphelinin yakınlarıyla polis arasında çıkan arbedede gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi gören hırsızlık şüphelisi M.K'yi yakınlarının ziyaret etmek istemesi üzerine polisle çıkan arbedede gözaltına alınan M.Y, T.Ö, B.Y, S.Ö. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor. - Olay Bolu 'da 4 gün önce yaşanan hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan M.K, ekiplerin "dur" ihtarına uymadığı için yaşanan kovalamacada açılan ateşte yaralanmıştı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve annesiyle babasının ziyaretine izin verilen M.K'yi görmek isteyen bazı yakınlarıyla polisler arasında çıkan arbedede, 3 polis memuru ile 3 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.