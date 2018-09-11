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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Polisle kavga eden 5 kişi adliyeye sevk edildi

Polisle kavga eden 5 kişi adliyeye sevk edildi

GÜVENLİK ÖNLEMİ

Güvenlik Önlemi Alabalık Emniyet Müdürlüğü Hırsız Polis Ekipleri 

-ŞAHISLARIN ADLİYEYE GELİŞİ
-DETAYLAR
--arşiv-
-HASTANE ÖNÜNDE OLAYLAR
-ŞAHISLARIN GÖZALTINA ALINMASI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da hastanede tedavi gören hırsızlık şüphelisini göremedikleri için polis ekipleriyle aralarında çıkan kavgada gözaltına alınan 5 kişi geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Alpağutbey Mahallesi’nde bir inşaattan hırsızlık yaptıktan sonra minibüsle kaçarken polis ekiplerinin ateş açması sonucu yaralanan Müslüm K.’nin yakınları, hastanede tedavi altında olan şahsı görmek için önceki gün kalabalık bir grup halinde hastaneye geldi. Müslüm K.’nin anne ve babasına şahsı görmesi için izin veren ekipler, diğer akrabalarına izin vermeyince polisle kalabalık grup arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede 3’ü polis 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen M.Y, T.Ö, B.Y., S.Ö ve H.Y., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
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