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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Polisle birlikte 3 kişiyi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Polisle birlikte 3 kişiyi bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Polis Hastane Adli Tıp Akalan Sağlık Ekipleri 

-Adli tıpa alınması
-Arşiv Görüntüler

( ADANA )- Adana’da iki kişiyi sokak ortasında bıçakladıktan sonra kendisini yakalayan polisi de bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi ADANA

- Adana’da iki kişiyi sokak ortasında bıçakladıktan sonra kendisini yakalayan polisi de bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, alkol kullandığı ileri sürülen İ.T. (25) isimli şahıs, mahallede sokakta tartıştığı iki kişiyi bıçaklayıp kaçmaya başladı.
Vatandaşlar ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere götürürken, polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı kısa sürede polis tarafından yakalanırken, zanlı bir polisi de yaralayıp kaçmaya çalıştı. Ancak diğer polisler kaçan zanlıyı yakalayıp sorgulamak üzere emniyete götürdü. Zanlı sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.
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