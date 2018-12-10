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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Polisin üzerine araç süren ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçamadı

Polisin üzerine araç süren ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçamadı

Olay yerinden görüntü

Alkollü Sürücü Döner Bıçağı Araç Kullanmak Şüpheli Araç Pompalı Tüfek 

-Sürücünün ve yolcunun görüntüsü
-Polis ekipleri arama detay
-Ele geçirilen tüfek ve döner bıçağı görüntüsü
-Geniş detay

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak ekiplerin üzerine araç sürdükten sonra kaçmaya başlayan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıkarken, araçta ruhsatsız pompalı tüfek ve döner bıçağı ele geçirildi. Olay, Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 68 DT 233 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine aracı sürdükten sonra kaçmaya başladı.
Bunun üzerine polis ekipleri de kaçan sürücünün peşine düştü. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli araç Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri tarafından Ereğli Kapı Mahallesi 1402 Sokak üzerinde yakalandı. Yapılan incelemelerde sürücü Yusuf T’nin (34) 2.21 promil alkollü olduğu, ehliyetinin olmadığı anlaşılırken, araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve döner bıçağı ele geçirildi. Sürücü ve araçta bulunan Zeynep A. (23) gözaltına alınırken, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücüye dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü araç kullanmaktan toplam 5 bin 616 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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