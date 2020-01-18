Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Polisin şüphelendiği araçta 1 ölü 1 yaralı şahıs bulundu

Polisin şüphelendiği araçta 1 ölü 1 yaralı şahıs bulundu

Maktul ve yaralının yan yana yürümesine ilişkin görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Hastane Kamera Ağır Yaralı Polis Ekipleri 


- Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde polis ekiplerinin şüphe üzerine kontrol ettiği otomobilin içerisinde şoför ölü, aracın arka koltuklarında bulunan bir kişi ise ağır yaralı olarak bulundu. Olay, Beşiktaş Kültür Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede devriye görevini yürüten Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri park halindeki şüpheli bir aracı kontrol etmek istedi. Ekiplerin incelemesinde aracın şoför koltuğunda oturan bir kişi ölü bulunurken arka koltukta da üzeri karton ile kapatılmış da ağır yaralı birisi bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ölü bulunan şahsın Umut G. arka koltukta ağır yaralı bulunan kişinin ise Bekir H. tespit edildi. Tabanca bulundu Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemede her iki kişinin de silahla vurulduğu belirlendi. Polis ekiplerinin araba yaptıkları aramada Umut G.’nin yanında 7.65 milimetre çapında tabanca bulundu. Umut G.’nin yanında bulunan silahla intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Arka koltukta üzeri karton ile örtülü şekilde ağır yaralı olarak bulunan Bekir H. ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada Umut G. ve Bekir H.’nin ortak oldukları ve alacak verecek konusundan dolayı sorun yaşadıkları öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıdılar Öte yandan, ölmeden önce maktul ve yaralının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde ise yan yana yürüdükleri görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı