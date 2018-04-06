Polisin şehit edildiği kavga - EDİRNE

- Keşif yaptırılmasına ait görüntüler Edirne 'de polisin şehit edildiği kavga - Polis memuru Hüseyin İmrağ'ı tabancayla vurarak şehit ettiği iddiasıyla tutuklanan Azeri Mahir Şükürov'a olay yerinde keşif yaptırıldıEDİRNE (AA) - Edirne 'de, 4 yıl önce polis memuru Hüseyin İmrağ'ı tabancayla vurarak şehit ettiği iddiasıyla tutuklanan Azeri Mahir Şükürov'a olay yerinde keşif yaptırıldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden oluşan özel bir ekiple zanlı Şükürov, geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek olayın yaşandığı Sabuni Mahallesi'ne getirildi. Zanlı, 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin cinayetle ilgili sorduklarını yanıtladı.Olay yerinde tekrar yazılı ifadesi alınan Şükürov, işlemlerinin ardından Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - Olay Edirne 'de, 9 Haziran'da, iki grup arasındaki silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru Hüseyin İmrağ, açılan ateş sonucu şehit olmuştu.Şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanmış ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.