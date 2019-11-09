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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Polisin operasyon düzenlediği evden çıkanlar şoke etti

Polisin operasyon düzenlediği evden çıkanlar şoke etti

Depoda kaplar içindeki akrepler

Polis Akrep Akalan Polis Ekipleri 

-Akreplerin araca taşınması

( MARDİN ) - Bir evde 217 akrep ele geçirildi MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe İlçesinde polis ekipleri arama yaptıkları bir evde 217 adet canlı akrep ele geçirdi. Akrepler Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesinde arama yaptı. Evin bodrum katına inen polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Ekipler bodrum katında şeffaf kutularda yer alan 217 adet canlı akrep gördü. Muhafaza altına alınan akrepler, Kızıltepe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat gereği Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine teslim edildi. İdari işlem yapılması için H.Ç’ye ait olan 217 adet canlı akrep Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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