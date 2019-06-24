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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı - İZMİR Video

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı - İZMİR Video

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı - İZMİR - Olay yerinden görüntüler - Kazada yaralanan sürücünün sağlık ekipleri tarafından tedavi uygulanm - Kaza yapan araçlardan detayPolisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'de, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin, taksiye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesi Soğukkuyu mevkisinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine E.B'nin kullandığı 35 AU 3931 plakalı otomobili durdurmak istedi."Dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla Anadolu Caddesi'ne girerek ters yönde kaçmaya başladı.
Yaklaşık 2 kilometre ters yönden giden araç, karşısından gelen Fatih Önal idaresindeki 35 T 7480 plakalı taksiye çarptı.Kazada, sürücüler yaralandı. Yaralılardan E.B, 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Fatih Önal ise Ege üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Fatih Önal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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