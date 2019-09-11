Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ticari otomobile çarptı

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ticari otomobile çarptı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Sivil Polis 

-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Kaza yapan otomobil sürücüsünün alkol kontrolünden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ticari otomobile çarptı- Kazada ticari otomobilde bulunan bir kişi yaralandı İSTANBUL

- Sarıyer'de polislerin "dur" ihtarına uymayarak geriye doğru kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, ticari otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonucunda ticari otomobilde bulunan müşteri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 04.45 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sivil polis ekipleri Muhammet Yıldırım idaresindeki 34 UM 1747 plakalı otomobilden şüphelendi. Bunun üzerine polis ekipleri, otomobili takip etmeye başladı.
Takip edildiğini anlayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.
Polis ekipleri daha sonra otomobilin önünü kesmek için bir yerde durdu. Ekipleri gören otomobil sürücüsü bu sefer geriye doğru kaçmaya başladı.
Süratli bir şekilde geriye doğru kaçan Muhammet Yıldırım, Tahsin Bozkurt idaresindeki 34 TJP plakalı ticari otomobile çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Muhammet Yıldırım, olay yerinden kaçmak istedi. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü kaçamadan yakaladı. Kazada ticari otomobilin içinde müşteri olarak bulunan Mustafa Çınar’da yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Çınar’ı olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırdı. Kaza sonrasında polislerden kaçmak isteyen sürücüye de alkol kontrolü yapıldı. Sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğin yoğunlaştığı Sarıyer istikameti araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı