Polisin dur ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı İzle

-Polis ekiplerinin otomobilde inceleme yapması

-Yaralı sürücünün ambulansa binmesi

-Polisten kaçan sürücünün çarptığı otomobilden görüntü

-Genel ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’de aracının ön plakası olmayan ve trafikte tehlikeli seyrettiği için vatandaşlar tarafından ihbar edilen araç polisin dur ihtarına uymadı. Polisten kaçan araç başka otomobile çarpınca polis tarafından yakalandı. Olay; akşam saatlerinde Düzce Merkez’de Kalıcı Konutlar Yahyalar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Düzce Üniversitesi’nin bulunduğu Beçiyörükler Köyü mevkiinde yolda tehlikeli araç kullanan ve ön plakası olmayan 81 ED 005 plakalı otomobil polis ekipleri tarafından dur ihtarı yapılarak incelenmek istendi. Otomobil sürücüsü Devrim A. polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kuzey çevre yolundan Kalıcı Konutlar mevkiine ve bağlantı yoluna kadar yaklaşık 10 kilometre kaçan otomobil sürücüsü, bağlantı yolu üzerinde bulunan Yahyalar Köprüsü üst geçidinden tekrar ters istikametine dönerek polisten kurtulmak istedi. Ancak köprü üzerinden geçmekte olan Can K.’nin kullandığı 81 DT 033 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile hareket edemeyen otomobilden inen Devrim A. bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri kaçan sürücüyü yakaladı. Yakalanan sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi. Polis, kaçan sürücünün otomobili içerisinde arama yaparken detaylı arama için çekici tarafından İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Kaçmaya çalışan Devrim A.’nın çarptığı aracın sürücüsü Can K. ise yaralandı. Yaralı sürücü Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

