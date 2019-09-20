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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı bahçe duvarına böyle çarptı

Polisin 'dur' ihtarına uymadı bahçe duvarına böyle çarptı

- Kaza anı

Polis Kamera Çay Bahçesi Polis Ekipleri Direksiyon 

-- Olay yeri detayları

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmak istediği sırada otomobiliyle bahçe duvarına uçtu. Edinilen bilgiye göre olay Bartın'ın Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi üzerinde meydana geldi. B.A.'nın idaresinedki 74 DE 754 plakalı otomobiliyle tehlikeli araç kullandığı ihbarı üzerine polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, polisin ihtarına uymayınca hızla girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü olay yerinin yakınındaki çay bahçesinin duvarına çarparak durabildi. Sürücü B.A. ile yanında bulunan arkadaşı A.K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü B.A.'nın 1.66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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