Polisin defineci aradığı çukur bu kez boş çıkmadı...Çukuru kazan defineciler yakalandı Haberi

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( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Bursa'nın İznik ilçesinde polis, geçtiğimiz salı günü kaçak kazı yapılan 4 metre derinlikteki çukura halatla İnip defineci aramıştı. Çukuru kazan defineciler, bu kez o çukurda suç üstü yakalandı. İznik'te sabaha karşı saat 05. 00 sıralarında Abdulvahap Tepesi yolunda daha önce definecilerin kazdığı bölgeyi kontrol eden polis, bir sürprizle karşılaştı. 4 metrelik çukurda kaçak kazı yaptıkları belirlenen Kadir A., Ahmet Y. suç aletleri ile birlikte ele geçirildi. Emniyete götürülen zanlılar, bugün adliyeye sevk edildi.

