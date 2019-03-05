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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Polisin biber gazlı müdahalesine soruşturma açıldı Haberi

Polisin biber gazlı müdahalesine soruşturma açıldı Haberi

Polisin biber gazı sıkması

Biber Gazı Sosyal Medya Polis Memuru Cep Telefonu Kaçış 

-Yüzüne biber gazı gelen bir şahsın elleri ile yüzünü tutup acı içinde kıvrılması
-Kalabalığın sağa sola kaçışması

( DENİZLİ )- Büyük çoğunluğu yabancı uyruklu olan şahıslara biber gazı sıkan polis açığa alındı DENİZLİ

- Denizli Valiliği, Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde büyük çoğunluğu yabancı uyruklu olan yaklaşık 450 kişi arasında yaşanan arbedeye bir polisin biber gazı ile müdahale eden ve sosyal medyada büyük tepkilere neden olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirildi.
Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yaşanan olayda ‘Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunma ve Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin’ her pazartesi yaptığı başvuru ve kimlik yenileme işlemleri esnasında arbede yaşandı. Kurum görevlilerinin polis istemesi üzerine olay yerine giden ekiplerde görevli bir polis memuru ise arbedeyi engellemek için biber gazı kullandı. Bir şahsın direk yüzüne gelen biber gazından etkilenerek elleri ile yüzünü kapatıp acı içinde kıvranması ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Polis memurunun biber gazını rastgele sıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan olay üzerine Denizli Valiliği’nden yazılı bir açıklama yapılarak olayla ilgili çok yönlü olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, “Bazı yayın organları ve sosyal medyada yer alan Denizli İl Göç İdaresi önünde yaşanan olay ile ilgili kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi ile alakalı olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. ‘Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunma ve Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin’ her Pazartesi günü Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde başvuruda bulunma ve kimlik yenileme işlemleri için sıra verilmektedir. Kimlik yenileme işlemleri için Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde sıra almak isteyen yaklaşık 450 kişinin bulunduğu bir ortamda oluşan arbedenin önlenmeye çalışılması sırasında meydana gelen olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, ilgili polis memuru geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.
(GC-
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