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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Polisin balıkçı avında aralarında Sahil Güvenlik personelininde bulunduğu 8 kişi tutuklandı

Polisin balıkçı avında aralarında Sahil Güvenlik personelininde bulunduğu 8 kişi tutuklandı

şahısalr adliyeye sevk edilirken

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Güvenlik Görevlisi Adli Kontrol Özel Güvenlik Özel Güvenlik Görevlisi Sahil Güvenlik 


- Tekirdağ merkezli 5 ilde, balıkçılara yönelik düzenlenen "Rüşvet almak-Rüşvet vermek" operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden aralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcılığı, Tekirdağ merkezli 5 ilde aralarında 3 sahil güvenlik personeli, 1 özel güvenlik görevlisi bulunan toplamda 27 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Tekirdağ polisi, haklarında av yasağı olan bölgede balık avlamak, yasak bölgede av yapabilmek için rüşvet vermek ve almak iddiaları gözaltı kararı verilen 27 kişiden 24’ünü gözaltına almıştı. 8’i tutuklandı Gözaltına alınan bu şahıslardan 11 kişi Emniyet müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 11 kişi ise adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 3’ü sahil güvenlik personeli olmak üzere toplamda 8 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 2 kişinin ise işlemleri devam ediyor. (HLD-
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