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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Polisin ateş ederek durdurduğu aracın gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı İzle

Polisin ateş ederek durdurduğu aracın gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı İzle

Araçta arama yapılaması

Uyuşturucu Taciri Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Gizli Bölme Dur İhtarı 

-Şahsın emniyetten çıkarılması
-Genel detay

( İSTANBUL )- Polis, uyuşturucu satıcının aracını, lastiklerine ateş ederek durdurdu İSTANBUL

- Maltepe'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis aracın lastiklerine ateş ederek uyuşturucu tacirini yakaladı. Yapılan aramada aracın gizli bölmesine yerleştirilmiş uyuşturucular ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, 15 kasım günü saat 18.30 sıralarında aracın Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde görülmesi üzerine “dur” ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ikazına uymayan şahıs, Gülsuyu Mahallesi'ne doğru kaçmaya başladı.
Aracı lastiklerine ateş ederek durduran polis, R.Ö (26) isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli R.Ö'nün “uyuşturucu madde bulundurmak”, “görevi yaptırmamak için direnmek”,”kişilerin huzur ve sükunetini bozmak” suçları olamak üzere 4 ayrı suçu olduğu tespit edildi. Aracın özel bölmesinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı Araçta yapılan detaylı aramalarda ise; aracın ön koltukları arasında bulunan konsolun üst kapağı içerisindeki özel bölmede 8 parça taş, 6 parça toz halinde toplam 109,47 gram kokain maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, şarjörlere basılı halde 30 adet, sigara kutusu içerisinde 14 olmak üzere toplam 44 adet fişek, 2 bin 840 TL para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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