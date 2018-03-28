Polisi yaralayan oto hırsızlık zanlıları yakalandı - İSTANBUL Haberi
- Operasyon görüntüleri - Ele geçirilenlerin görüntüleri - Bağcılar'da çaldıkları otomobille polisten kaçarken bir polis memurunu otomobil ile ticari taksi arasına sıkıştırıp yaralanmasına neden olan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da hırsızlık amacıyla girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobil çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde evden hırsızlık sonucu otomobil hırsızlığı şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, 13 Şubat'ta Maltepe'de girdikleri bir evden aldıkları anahtarla park halindeki otomobili çalan şüphelileri Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde durdurdu. Şüpheliler yakalanmamak için yanlarına gelen polis memuru Mehmet B.'yi araçla ticari taksi arasına sıkıştırıp kaçtı. Olayda diz kapakları parçalanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.Şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, 22 Mart'ta Başakşehir'de adreslerini belirlediği şüphelilerin ikametine baskın düzenledi. Baskında emniyette hırsızlık ve oto hırsızlığı suçlarından 7 suç kaydı ile 7 ayrı suçtan aranması bulunan şüpheli Onur O. (21) ile yaşı küçük şüpheli F.T'yi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramada, çalıntı 6 otomobil, 3 tabanca, 3 çalıntı plaka, sahte plaka ve 2 çelik yelek ele geçirildi. Yaşı küçük olan şüpheli F.T. Başakşehir Çocuk Büro Amirliği'ne gönderilirken, ele geçirilen çalıntı otomobiller sahiplerine teslim edildi.Şüphelilerin Maltepe, Bahçelievler ve Kartal'daki çok sayıda eve hırsızlık amacıyla girdiği ve 6 evden anahtarlarını alarak otomobil çaldıkları öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Onur O. adliyeye sevk edildi.