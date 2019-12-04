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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polisi vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Polisi vuran zanlı adliyeye sevk edildi

-ZANLININ SEVKİ

( BURSA ) - BURSA

Polis Polis Memuru Memur 


- Bursa'da kavgaya müdahale eden polis memurunu silahını alarak vuran zanlı adliyeye sevk edildi. Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda kavgaya müdahale eden polis memuru A.Ö (44) kendisine mukavemet gösteren M.D'yi gözaltına almak istedi. Bu sırada polisin silahını alan şüpheli M.D ateş ederek polis memuru A.Ö'yü başından vurdu. Ağır yaralanan polis memuru olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Tedavisi devam eden polis memurunun hayatı tehlikesi devam ediyor. M.D. ile olay esnasında görevli memurlara mukavemet eden diğer şüpheliler S.D.(34), İ.D.(59), T.B.(53) ve M.Y.(49) ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. M.D suçunu kabul ederken polisi neden vurduğuyla alakalı soruya cevap vermediği öğrenildi. (BRK-AF
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