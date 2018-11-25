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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Polisi görünce uyuşturucuyu kanalizasyona atmışlar - BURSA

Polisi görünce uyuşturucuyu kanalizasyona atmışlar - BURSA

- Operasyondan detaylar Polisi görünce uyuşturucuyu kanalizasyona atmışlar - Operasyon sırasında uyuşturucuları kanalizasyona attıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandıBURSA (AA) - Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen İ.S, G.İ. ve A.S'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin baskın sırasında rögar kapağından kanalizasyona attığı uyuşturucular bulunduğu yerden çıkarıldı.Gözaltına alınan İ.S, G.İ. ve A.S'nin üzerinde ve ikametgahlarında 30 gram esrar, 10 gram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tüfek ve bir hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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