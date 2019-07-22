Polisi atlattığını sandı, Sivas’tan çıkamadı İzle

--Zanlının emniyete getirilmesi

--Detaylar



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta iki farklı noktada polisin dur ihtarına uymayarak polisin elinden kurtulduğunu düşünen kişi Erzincan ili istikametinde kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin başarılı çalışması ile Sivas sınırları içerisinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre bugün saat 08.30 sıralarında şüpheli bir motosiklet Zara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Erzincan istikametine kaçmakta olan motosikletli sürücü İmranlı ilçesinde de dur ihtarına uymadı. Kaçarak izini kaybettirmek isterken polisler tarafından takibe alınan kişi, kovalamaca sonucunda Sivas sınırlarından çıkamadan etkisiz hale getirilerek yakalandı. İ.M. isimli şahsın 7 ayrı suçtan arandığı, kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. İ.M. İmranlı polisi tarafında gözaltına alındı.

