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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Polisi arayıp intihar edeceğiz dedi, önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Polisi arayıp intihar edeceğiz dedi, önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Cenaze Devlet Hastanesi Polis Ekipleri 

-Cenazenin çıkarılması
-Ölen Adil Yüce'nin fotoğrafı
-Yaralı Emre M.'nin fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde polisi arayıp intihar edeceğiz dediği iddia edilen 55 yaşındaki adam, bir süredir arkadaşlık ettiği 22 yaşındaki genci çenesinden av tüfeğiyle vurduktan sonra kendini vurdu. Olay, 03.00 sıralarında Seydişehir ilçesine bağlı Seyitharun Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil Yüce (55) iddiaya göre polisi arayarak bir süredir arkadaşlık ettiği Emre M. ile birlikte intihar edeceklerini ihbar etti. Bir süre sonra evden gelen silah sesini duyan vatandaşlar da polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin yardımıyla kapı kırılarak içeriye girildiğinde Adil Yüce ölü olarak, Emre M. ise çenesinden vurulmuş yaralı halde bulundu. Çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Emre M. ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, Adil Yüce’nin yanı başında av tüfeği buldu. Yapılan ilk incelemede Adil Yüce’nin Emre M.’yi vurduktan sonra intihar ettiği tahmin ediliyor. Evdeki incelemelerin ardından Adil Yüce’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir devlet hastanesine kaldırıldı. (İS-AH-
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