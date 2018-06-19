Polise zorluk çıkaran kişi biber gazı ile etkisiz hale getirildi

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta gözaltına alınmak istemeyen kişi eline ne geçtiyse polise attı. Edinilen bilgiye göre, olay Çınartepe Mahallesi Akaryakıt sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.D. evinde eşi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.D. evde bulunan eşyaları camdan aşağı atmaya başladı.

E.D. komşularının ihbarı üzerine olay yerinde gelen polis ekiplerine teslim olmak istemeyince eline ne geçtiyse ekiplere atmaya başladı.

Takviye ekipler ile eve giren polis ekipleri E.D.'yi biber gazı sıkarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.D. sağlık kontrollerinin ardından karakola götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

