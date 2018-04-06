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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Polise taşlı saldırı - SAKARYA İzle

Polise taşlı saldırı - SAKARYA İzle

- Şüpheli aracın kaçışı Sakarya 'da polise taşlı saldırı - Bir komiser yardımcısının yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Erenler ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren aracı durdurmak isteyen polis ekipleri, bir grubun taşlı saldırısına uğradı.Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesinde devriye görevini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kara yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyreden otomobili durdurmak istedi.İhtara uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobili Yenimahalle mevkisinde durduran polislerin aracı, yaklaşık 30 kişilik grubun taşlı saldırısına uğradı.Mahalledeki grup, bu polislere yardım için gönderilen takviye ekibe de taş ve sopalarla saldırdı. Saldırıda, bir komiser yardımcısı başından yaralandı.Yaralı polis memuru kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, iki polis aracında ise hasar oluştu.Olaylarla ilgili gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 16 kişi ise savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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