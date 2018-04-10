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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Polise sürpriz kutlama - KONYA

Polise sürpriz kutlama - KONYA

- Vatandaşların polise sürpriz yapması - Polislerin pasta kesmesi Konya 'da polise sürpriz kutlama - Kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürprizle karşılaştıKONYA (AA) - Konya 'da faaliyet gösteren "Eren'den Sonra İyilik Hareketi Grubu" üyeleri, kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı.Eren'den Sonra İyilik Hareketi Grubu üyeleri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu'nun 173. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine sürpriz bir kutlama hazırladı.Merkez Meram ilçesine bağlı Zafer Meydanı'nda toplanan grup üyeleri, 155 İhbar Hattı'nı arayıp, meydanda kavga olduğunu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen asayiş ve yunus ekipleri, grubun sürpriziyle karşılaştı.Polis ekiplerinin geldiği sırada Türk bayrağı açan grup, gelen ekip için hazırlanan ve üzerinde "Polis Teşkilatının 173. Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pastayı ikram etti, polislere çiçek verdi.Çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla yapılan sürprizi destekledi.Grup adına konuşan Musa Sonuç, grup üyeleri olarak, polislerin mutlu gününde yanlarında olmak istediklerini söyledi.

Polis teşkilatının 173. yıl dönümünü kutlayan Sonuç, "Polis ekiplerini kavga var diye çağırmıştık fakat geldiklerinde pasta ve çiçeklerle karşıladık." dedi.
Programın sonunda grup üyeleriyle polisler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutlay Polis Hatıra Fotoğrafı Polis Ekipleri Kışla 

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