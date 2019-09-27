Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Polise mukavemet gösteren 2 kişi tutuklandı - BALIKESİR

Polise mukavemet gösteren 2 kişi tutuklandı - BALIKESİR

- Şüphelilerin polise mukavemet gösterdikleri anın görüntüsü - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiPolise mukavemet gösteren 2 kişi tutuklandı - Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde polise mukavemet ettikleri görüntüler sosyal medyada yayınlanan 2 kişi, soruşturma kapsamında tutuklandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'de, hastanede polise mukavemet eden 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, merkez Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi Korsan Parkı mevkisinde N.Y. ve B.B ile A.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.Olayı inceleyen polis ekipleri, A.D'yi sağlık raporunu almak için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine getirdi.O sırada parmağından yaralanan N.Y. ve B.B. de aynı hastaneye gelerek tedavi olmak istedi.A.D. kavga ettiği kişileri görünce durumu polise bildirdi.Hastane polislerince uzaklaştırılmak istenen N.Y ve B.B, ekiplere mukavemet gösterdi.Daha sonra bölgeye gelen takviye ekiplerce gözaltına alınan N.Y. ve B.B. hakkında "Kasten adam yaralama" ve "Görevli memura mukavemet, hakaret ve tehdit" suçundan işlem başlatıldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklandı.A.D'nin kız kardeşi Beril D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kişiler ağabeyimi dövüp kanala atmaya çalışıyorlar. Telefonunu ve cüzdanını alıyorlar. Polisin siren sesini duyunca kaçıyorlar. Biz hastanede polislere şikayetçi olduğumuz kişileri gösterirken bu kişiler polise mukavemet göstererek hakaret içeren cümleler kurdular." diye konuştu.
Zanlıların hastane çıkışında polislere mukavemetleri sosyal medyada gündeme gelmişti.

Sosyal Medya Adam Yaralama Sağlık Raporu Kız Kardeş Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı