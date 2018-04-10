Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Polise kavga ihbarlı 173. yıl sürprizi

Polise kavga ihbarlı 173. yıl sürprizi

İl merkezi polis haftası çelenk sunumu

Sivil Toplum Kuruluşu Emniyet Müdürü Polis Müdahalesi Rehber Öğretmen Polis Teşkilatı 

-il emniyet müdürü konuşması
-kaman ilçesinde yapılan organizasyon görüntüsü
-kavga eden gençler
-polis müdahalesi
-polis açıklama

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Polis teşkilatının kuruluşunun 173. yılı nedeniyle Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir grup öğrenci yaptıkları kavga ihbarı sonrasında polise konfetili, pastalı kutlama sürprizi yaptı. Kırşehir'de emniyet görevlilerinin katıldığı programda, teşkilatın 173. yılı nedeniyle İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Cacabey Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Emniyet Müdürü Akyüz, anayasa ve kanunlar doğrultusunda polis teşkilatının görev yaptığını söyledi.

İl merkezinde gerçekleştirilen çelenk sunumunda Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Askerlik Şubesi Başkanı Per. Yzb. Harun Ağaç, Kırşehir POMEM Müdürü Kasım Varol, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Yaptıkları kavga ihbarı ile polise pasta kestiler Kaman ilçesinde bir grup öğrenci ise yaptıkları kavga ihbarı ile 173. yılı kutlanan polis teşkilatı görevlilerine pasta kesti. Şehit Deniz Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler, 155 hattına kavga ihbarı yaptı. Polisin okula gelmesi sonrası öğrenciler 173. yıl anısına konfeti patlattı. Polisi, Türk bayrakları ile karşılayan öğrenciler, Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere pasta ikram etti. Polisler, 155 hattına okuldan bıçaklı kavga ihbarı üzerine geldiklerini söylerken, okul yönetimi ve rehber öğretmeni Kübra Arı da öğrencilerin davranışlarının kendilerini duygulandırdığını ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Şivan Perver Ve Barzani Türkiye'deŞivan Perver Ve Barzani Türkiye'de
Emniyet Müdürü Eryılmazın Cenazesi Toprağa VerildiEmniyet Müdürü Eryılmazın Cenazesi Toprağa Verildi
Emekli Emniyet Müdürü Ölü BulunduEmekli Emniyet Müdürü Ölü Bulundu
Şehit Emniyet Müdürüne Uğurlama TöreniŞehit Emniyet Müdürüne Uğurlama Töreni
Emniyet Müdürü VurulduEmniyet Müdürü Vuruldu
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı