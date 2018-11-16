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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Polise 'ileri atış teknikleri' eğitimi - GÜMÜŞHANE Haberi

Polise 'ileri atış teknikleri' eğitimi - GÜMÜŞHANE Haberi

Polise "ileri atış teknikleri" eğitimi - GÜMÜŞHANE - Polislerden ve eğitim alanından detaylar - Atış tekniklerinden ve atışlardan detaylar - Eğitmenlerin atışlarından detaylar - Gümüşhane 'de polislere, operasyonel görevler ve terörle mücadelede etkinliklerinin artırılması amacıyla ileri atış teknikleri eğitimi verildi - Polis Akademisi Başkanlığı eğitmenlerince verilen ve 30 kursiyerin katıldığı eğitimlerde polisler, tabanca ve uzun namlulu silahlarla atış yaparak hedefi en doğru şekilde vurmaya çalıştıGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de polislere, operasyonel görevler ve terörle mücadelede etkinliklerinin artırılması amacıyla ileri atış teknikleri eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü atış sahalarında verilen ve bir hafta süren eğitimlerde polisler, silahın etkin kullanımı ve ileri atış teknikleri konularında kabiliyet geliştirici uygulamalara tabi tutuldu.Polis Akademisi Başkanlığınca görevlendirilen biri kadın 3 eğitmen gözetimindeki 30 polis, taktiksel atışların yanı sıra silah mukavemeti konusunda da eğitildi.Eğitime katılan polisler, parkurda ve seri atışlarda gösterilen hedefleri en doğru şekilde vurmak için çaba harcadı.Kursu başarıyla tamamlayan polisler, yılda 3 defa yapılacak atış eğitiminde görev alarak diğer polislerin de ileri atış tekniklerine sahip olması için eğitici rol üstlenecek. - "Hedefimiz nitelik ve kabiliyetin üst seviyeye çıkarılması" Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, eğitimle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis teşkilatının gece gündüz demeden 24 saat vatandaşın huzur ve güvenliği için çaba harcadığını söyledi.

Teşkilatın her geçen gün kendini yenileyen yapısıyla dünyada parmakla gösterilecek seviyeye geldiğine dikkati çeken Karataş, şunları kaydetti:"Kurum içi eğitimlerimiz personelimizin nitelik ve kabiliyetinin artırılması noktasında çok önemli. Hedefimiz nitelik ve kabiliyetin üst seviyeye çıkarılması. Konusunda uzman arkadaşlarımız polislerimizi çeşitli silahların kullanımı ve atışta öncelikli teknikler ile ilgili bilgilendirerek uygulamalı olarak onları kursa tabi tuttu. Bu eğitimler personelimizin gerek operasyonel gerekse terör konularında kabiliyetini üst seviyeye çıkaracaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayan personelimizi kutluyorum."

Terörle Mücadele Muhabir Polis Teşkilatı Kabiliyet Nitelik 

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