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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Polise hakaret eden genç hakim karşısında İzle

Polise hakaret eden genç hakim karşısında İzle

-Gencin adliyeye çıkartılması

( SİVAS ) SİVAS

Sosyal Medya Canlı Yayın Polis Akalan Memur 


- Sosyal medya üzerinden polis memurlarına hakaret edince kendini hakim karşısında buldu. Sivas’ta geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında polis memurlarına sözlü hakarette bulunan D.Y. (23) isimli genç, geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren gencin ifadesinde,sosyal medyada yer alan videonun bir düğün sonrası alkollü iken çekildiği, görüntüde ki ifadelerinin yanlış anlaşıldığı ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. D.Y. tamamlanan ifade işleminin ardından bugün Sivas Adliyesi’ne götürülerek hakim karşısına çıkartıldı. Sosyal medyada canlı olarak paylaşılan görüntüde D.Y., polislik mesleğini küçük düşürücü sözler sarf etmişti.
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