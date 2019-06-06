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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı

Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı

zanlının hasteneden çıkarılması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Polis Akalan Ruhsatsız Silah Dur İhtarı 


- Gaziantep Hürriyet Caddesi'nde dur ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpan şahıs yakalandı. Olay 20 gün önce meydana geldi. Gaziantep Hürriyet Caddesi'nde polisin uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan Cumali D. Otomobiliyle polise çarparak kaçtı. Polisin araştırmaları sonucu şüpheli Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yakalandı. Şüphelinin aracında bir adet ruhsatsız silah yakalandı. Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
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