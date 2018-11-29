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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polise bile ceza kesilen kaldırımlarda araç işgali durmuyor

Polise bile ceza kesilen kaldırımlarda araç işgali durmuyor

Polisin park ettiği yerden fotoğraf

Polis Aracı Kaldırım İşgali Yaya Kaldırımı Polis Memuru Kaldırımlar 

-Kavşaktan detay
-Kaldırımdan detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da resmi aracı yaya kaldırımına park ettiği için polis memuruna bile ceza kesilen bölgede araçların kaldırım işgali devam ediyor. Antalya'da bir vatandaşın sosyal medya üzerinden Antalya Emniyet Müdürlüğünü, Emniyet Genel Müdürlüğünü ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek paylaştığı yaya kaldırımına park eden resmi araca 108 TL ceza kesilmesine rağmen kaldırım işgalinin önüne geçilemiyor. Dün polis aracının park ettiği Hüsnü Karakaş Caddesi ve Recep Peker Caddesi bölgesinde bugün de bazı kaldırımlar park eden araçlar sebebiyle yayalara geçit vermedi. Polisin denetimlerine rağmen araçlarını ısrarla kaldırımlara park eden sürücüleri cezalar da yıldıramadı.
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