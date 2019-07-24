Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polise ateş eden zanlı: 'Alkollüydüm pişmanım' İzle

Polise ateş eden zanlı: 'Alkollüydüm pişmanım' İzle

Zanlının hastaneye girişi

Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri 

-Hastaneden çıkışı
-"Alkollüydüm pişmanım" demesi
-Hastanede dış detay

( KAHRAMANMARAŞ ) Polise ateş eden zanlı: "Alkollüydüm pişmanım" - Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan zanlı polise ateş açarak kaçmıştı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı, yakalandıktan sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Alkollüydüm pişmanım" dedi.
Olay, Onikişubat ilçesi Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede araçlar ve sürücüler üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan araç uygulama noktasından uzaklaşmaya başladı.
Polis ekipleri ise bu esnada kaçan aracın peşine düştü. Kaçan zanlının aracı kıstırılınca şüpheli şahıs araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı.
Polise rastgele ateş eden şüpheli, elindeki tüfekle yakalandı. Olayda polisler yaralanmazken, çeşitli suç kayıtları bulunan H.Y. gözaltına alındı. Şahsın alkollü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı öğrenildi. H.Y. kendisini görüntüleyen gazetecilerin, "Neden yaptın" sorusuna ise "Alkollüydüm pişmanım" diye cevap verdi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı