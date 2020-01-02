Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Polise ateş eden sokak çetelerine darbe

Polise ateş eden sokak çetelerine darbe

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Adli Tıp Silahlı Saldırı Harekete Geç Saldırı 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da silahlı saldırı olayına giden polise ateş eden sokak çetelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı ADANA

- Adana'da silahlı saldırı olayına giden polise ateş eden sokak çetelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. 30 Aralık 2019 günü sokakta yürüyen Z.Ç. motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polise de ateş açıldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis vatandaşı yaralayan ve kendisine de ateş eden zanlıları yakalamak için harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada zanlıların sokak çetesi olduğunu belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda İsa A.(22), Sinan T.(25), Müslüm D.(26), Halil A.(26) ve Orhan D.(27) gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçarken ara sokakta yere attığı 2 adet ruhsatsız tabancayla yine ruhsatsız olduğu belirlenen 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Sinan A. tutuklanırken, diğer şüpheliler de ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı. Silahların daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor. Polisin, suç çetelerine yönelik çalışmalarıysa sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı