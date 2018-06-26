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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Polise ateş açan kişi hayatını kaybetti - AYDIN Video

Polise ateş açan kişi hayatını kaybetti - AYDIN Video

- Ekiplerin olay yeri incelemesiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde polise ateş açan kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında iki yıl kesinleşmiş hapis kararı nedeniyle yakalama emri bulunan ve gasp, silahlı yağma gibi suçların şüphelisi olarak aranan Şerafettin Yalçınkaya'nın (44) kullandığı otomobili takibe aldı.Polisleri fark eden Yalçınkaya, Ata Mahallesi'nde araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı.
Polisin "dur" ihtarına uymayan ve polislere ateş açan Yalçınkaya, çıkan çatışmada yaralandı.Yalçınkaya, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polis Olay Yeri İnceleme Çatışma Yakalama Emri 

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