Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor İzle

Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor İzle

Dedektör köpeğin aracın etrafında dolaşması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Dedektör Köpek 

-Dedektör köpeğin aracın içine girmesi
-Dedektör köpeğin oto teybinin bulunduğu bölgede tepki vermesi
-Polisin elindeki tornavida ile oto teybini sökmesi
-Oto teybinin bulunduğu yerden iki adet çanta çıkarılması
-Çantaların içinden esrar maddelerinin çıkarılması

( KAYSERİ )- Dedektör köpekle yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi KAYSERİ

- Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dedektör köpekle birlikte yaptıkları operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ve bir adet tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda A.K(28), M.I(40), A.K(30), S.S(24) M.T(20) ve M.G(24) isimli 6 şahıs yakalandı. Zanlıların araçlarında dedektör köpek ile yapılan aramalarda, oto teybinin bulunduğu bölüme zulalanmış 20 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 3 parça halinde bonzai maddesi ele geçirilirken, iki adet hassa terazi ve bir adet tabanca bulundu. Yetkililer, gözaltına alınan 6 kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi. (AÖ-
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı