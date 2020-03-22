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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Polis yaşlıları parkta uyarıp evlerine gönderdi

Polis yaşlıları parkta uyarıp evlerine gönderdi

Polisin yaşlıları uyarması

Polis Aracı Polis Diyalog Yaşlı Adam Trol 

-Kimlik kontrolü yapması
-Eve gitmelerini söylemesi
-Tek tek herkesin uyarılması
-Bir kişinin polis aracıyla otele götürülmesi
-Yaşlıların yasağa yorum yapmaları

( ADANA )- Adana'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan ancak parklarda toplanan 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından uyarıldı, bazıları kaldıkları otele götürüldü ADANA

- Adana'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan ancak parklarda toplanan 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından uyarılarak evlerine gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması dün geceden itibaren yasaklandı. Buna rağmen bugün sabahın erken saatlerinde yaşlı vatandaşlar parklara akın etmeye başladı.
Polis tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra uyarılan vatandaşlar evlerine gönderildi. Bekar olduğunu belirten, ismini açıklamayan bir vatandaş, “Kahvaltı yapmak için dışarıya çıkmıştım. Evde sadece pirzola var, sabah sabah pirzola mı yenir mi?” dedi.
İnönü Parkında polis tarafından uyarılan bir başka vatandaş ise “Yakınlarda bir otelde kalıyorum. Ancak otel yöneticileri sadece geceleri kalmama izin veriyor, gidecek yerim yok” dedi.
Polis ekipleri daha sonra yaşlı adamı kaldığı otele götürerek otel yöneticileriyle görüştü. Polis parka gelen herkesin tek tek kimliğini kontrol edip 65 yaş üstü olan şahısları geri gönderdi. Polisle vatandaşlar arasında ilginç diyaloglarda gelişti.
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