Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Polis ve sağlık ekiplerine saldıran kişi vurularak etkisiz hale getirildi - ÇORUM

Polis ve sağlık ekiplerine saldıran kişi vurularak etkisiz hale getirildi - ÇORUM

- Polise saldıran babanın hastaneye getirilişi - İntihara teşebbüs eden gencin hastaneye getirilişi - Polis memurunun hastaneye getirilişiPolis ve sağlık ekiplerine saldıran kişi vurularak etkisiz hale getirildi - Çorum 'un İskilip ilçesinde oğlu intihara teşebbüs eden baba, eve gelen polis ve sağlık ekibine geç geldikleri iddiasıyla bıçakla saldırdı - Saldırganı tabancayla yaralayarak etkisiz hale getiren polis memuru, seken kurşunla ayağından yaralandıÇORUM (AA) - Çorum 'un İskilip ilçesinde intihara teşebbüs eden bir gencin evine giden polis ve sağlık ekibine bıçakla saldıran kişi, vurularak etkisiz hale getirildi.
Olayda polis memuru da ayağından yaralandı.İddiaya göre, Sakarya Mahallesi Çamlıca Sokağı'nda ailesiyle yaşayan C.A.D. (18), odasında kendisini iple asarak intihara teşebbüs etti.Kısa süre bir sonra odaya giren baba Y.D. (47), oğlunu kurtarıp 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Sağlık ekibi, gelen ihbar üzerine polis ekibiyle olay yerine gitti.Ekiplerin eve girdiği sırada baba Y.D, ambulansın geç geldiği iddiasıyla bıçakla polis ve sağlık görevlilerine saldırdı. Yaşanan arbede sırasında polis memuru B.B. (33), tabancasıyla baba Y.D'ye ateş etti. Y.D'nin karın bölgesinden yaralandığı olayda, polis memuru da merminin sekmesi sonucu ayağından yaralandı.Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan intihara teşebbüs eden genç ile yaralı babası ve polis memuru, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.İntihara teşebbüs eden gencin hayati tehlikesinin sürdüğü, babası ile polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İntihar İlk Müdahale Sağlık Ekibi Polis Memuru Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı