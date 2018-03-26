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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Polis ve askerlerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 1 şehit

Polis ve askerlerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 1 şehit

Kaza yerinden görüntüler

Jandarma Harekat Polisi Şehit Polis Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Jandarma ekiplerinin çalışması
-Araçtan görüntü

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de içerisinde polis ve askerin bulunduğu otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 özel harekat polisi şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Sivas karayolu Bünyan yol ayrımında meydana gelen kazada, Özel Harekat Polisi olan İbrahim Çınar yönetimindeki 06 SD 947 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine polis, asker, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan uzman onbaşı M.C.K ve T.T. sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, özel harekat polisi İbrahim Çınar'ın olay yerinde şehit olduğunu belirledi. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından şehit polisin naaşı hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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