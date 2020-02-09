Polis, vagonlarda kalan depremzede çocukları sevindirdi Haberi

-Çocuklara polislerin balon dağıtması

-Müzik dinletisi

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ polisi, depremin ardından vagonlarda yaşamaya başlayan depremzede çocuklar için etkinlik düzenleyip, eğlenmelerini sağladı. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından evleri ağır hasar gören vatandaşlar, kentte oluşturulan çadırkent, vagonlar, spor salonları ve misafirhanelerde yaşamaya başladı.

Gönüllerin yanı sıra devletin tüm kurumlarının sahiplendiği depremzedeler için her imkan sağlanırken, çocuklara yönelik de etkinlikler düzenleniyor. Son olarak Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, çadır kentte yaptığı gibi vagonlarda da yaşamını sürdüren depremzede çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.Çocuklarla yakından ilgilenip hediyeler de veren polis, müzik dinletisi ile neşeli anlar geçirmelerine aracılık etti. Polislerin, her gün depremzede çocuklara yönelik farklı yerlerde etkinliklerini devam ettireceği belirtildi.



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