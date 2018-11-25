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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Polis uyuşturucuyu kanalizasyondan çıkardı

Polis uyuşturucuyu kanalizasyondan çıkardı

Ekiplerin kanalizasyondan maddeleri çıkartmaları

( BURSA ) BURSA

Uyuşturucu Kanalizasyon Uyuşturucu Madde Rögar Kapağı Polis Ekipleri 


- Bursa'da polis ekiplerinin geldiğini gören bir şüpheli uyuşturucu maddeyi rögar kapağından aşağıya attı. Bunun üzerine rögar kapağını açan ekipler, uyuşturucu maddeyi tek tek topladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Narkotik ekiplerini gören bir şahıs uyuşturucu maddeleri rögar kapağından attı. Şahsı yakalayan ekipler, rögar kapağını açıp uyuşturucu maddeyi tek tek topladı. Yapılan farklı bir operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen İ.S., G.İ. ve A.S. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 30 gram esrar maddesi, 8.51 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan bir şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapılan, İ.S., İ.G. ve A.S. isimli şahıslar, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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