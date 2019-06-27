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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor İzle

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor İzle

yakalanan kenevirden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Uyuşturucu Tacirleri 


- Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Ekipleri tarafından H.G. isimli şahsın evine yapılan baskında saksıya ekilmiş hint keneviri ele geçirildi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Ekiplerince yapılan çalışmalarda, H.G. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde ektiği bilgileri alınması üzerine ikamete operasyon yapıldı. Polis ekiplerinin aramasında ikametin çatı kısmında üzerleri bezlerle gizlenmiş 12 adet saksıya ekili vaziyette 23 kök hint keneviri ele geçirildi. Yapılan operasyonda H.G. isimli şüpheli şahsın 3 gün öncede Hırsızlık suçundan dolayı tutuklandığı anlaşılarak, yasal işlemler için adli makamlara gönderildi. (LO-SD-
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